Aumento del 10% del budget di salute destinato dalle Asp ai disabili psichici e grande trasparenza nella gestione di queste somme, grazie a una relazione annuale trasmessa all’Ars dall’assessorato alla Salute. Sono stati approvati oggi dall’Ars, nel contesto del ddl stralcio della commissione Salute, i due emendamenti fortemente voluti dal M5S.

“Manca solo il voto finale all’intero ddl – dice il capogruppo M5S Antonio De Luca –. Queste norme potevano essere legge già stasera se la maggioranza non avesse fatto cadere il numero legale, a riprova della sua totale inconsistenza che abbiamo sperimentato anche oggi con la bocciatura del ddl stralcio sulle politiche abitative e con l’ok alla norma che consente alla legge sull’aborto di poter essere operativa anche negli ospedali pubblici siciliani, dove purtroppo mancano i medici abortisti”. “L’ok unanime alle norme relative ai disabili psichici – commenta Antonio De Luca – costituisce un grosso passo avanti che concretizza gli sforzi che, come Movimento, da anni facciamo in questo settore spesso trascurato dalla politica. Le somme aggiuntive riservate ai budget di salute dai bilanci delle Asp potranno finanziare meglio i progetti terapeutici individualizzati finalizzati all’inclusione sociale delle persone con disagio psichico. Importante, sul fronte della trasparenza, anche il via libera all’approvazione dell’obbligo per l’assessore alla Salute di presentare annualmente alla commissione sanità dell’Ars una relazione sullo stato e sulle modalità di spesa dei budget di salute da parte delle Asp siciliane”.