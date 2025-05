Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle

commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria (comma

3 art. 49 del suddetto vigente regolamento), per le ore 18:30 di martedì 20 maggio 2025 in prima convocazione e

all’occorrenza alle ore 19,30 in seconda convocazione. Pertanto, si invita la S.V., nella qualità, a partecipare alla

seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;

3. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “GESTIONE DEI

RIFIUTI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 15346 DEL 14/04/2025, PRESENTATA DAI

CONSIGLIERI COMUNALI: A. CUVA, C. MURATORE, G. DI FAZIO, G. CILIA E F. FALCONE;

4. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE DISCUSSIONE

“EMERGENZA SICUREZZA, DEGRADO URBANO E BIVACCO” CON CONSEGUENZE

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA”, PERVENUTA

GIUSTA NOTA PROT. N. 16252 DEL 22/04/2025, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: G.

CILIA, A. TURCO, G. LALICATA, G. ALAIMO, G. LA GRECA, A. ALESSI E L. MARCHESE RAGONA;

5. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “DENOMINAZIONE

DI UN TRATTO DI SEDE STRADALE CHE COLLEGA ” ANGOLO PONTE OBBLIQUO, VIA

NAZIONALE ( ANGOLO CIMITERO) CON C/DA DI VOLPE, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.

16254 DEL 22/04/2025, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: G. CILIA, A. CUVA, A. TURCO,

G. LALICATA, C. MURATORE, G. DI FAZIO, G. ALAIMO, G. LA GRECA, F. FALCONE, A. ALESSI E L.

MARCHESE RAGONA;

6. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL

PATRIMONIO COMUNALE”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 14452 DEL 08/04/2025,

PRESENTATA DALLA E.Q. N° 4 GEOM. A. LA VECCHIA;

7. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2025 – FINANZIAMENTO PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E

RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTI 1 – INVESTIMENTO 2.2 – SUB-INVESTIMENTO

2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE), PERVENUTA GIUSTA NOTA

PROT. N. 17610 DEL 30/04/2025, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

8. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2025 – DECRETO N. 138 – 1/2024 PNRR”, PERVENUTA GIUSTA NOTA

PROT. N. 17611 DEL 30/04/2025, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

9. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “RICOGNIZIONE

PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N.

175 E SS.MM.II.. (TUSP) AL 31.12.2023”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 19064 DEL

09/05/2025, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

10. INTERROGAZIONI;

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista

per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora

successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei

Consiglieri assegnati;