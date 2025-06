Si svolgerà domani a Roma presso la sala convegni dell’Hotel Casa tra noi di via Monte del Gallo 113 la prima reunion di quasi tutte le sigle e i movimenti che si richiamano alla Democrazia Cristiana nel Paese. Al convegno prenderanno parte pure i movimenti religiosi convocati da Franco Ferrari, segretario nazionale della Dc storica che si è speso in questi ultimi anni per la costituzione di una confederazione di partiti e movimenti di ispirazione cristiana. “L’obiettivo- ha dichiarato Ferrari – è quello creare un’unica forza che abbia l’obiettivo di riportare il partito scudocrociato nello scenario politico italiano”. All’appello hanno aderito, da tempo, la Dc nuova di Cuffaro il Movimento Libertas di Manzo e Magli, il Popolo d’Italia di Magistro e numerose alte sigle che si richiamano esplicitamente alla Democrazia Cristiana. All’evento prenderanno parte, tra glia altri, gli ex parlamentari Ranieli, Pagano e Scilipoti. Per le associazioni religiose interverranno Elena Martini e Fabrizio D’Agostino per la Chiesa di Scientology, Cesare Camarri per l’associazione Fede e Missione Cristiana, Antonio Parisi per la Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala, don Tommaso Stenico per la Chiesa Cattolica, padre Antonio Scaramuzzi e Marco Calabrese per la federazione Tutela Italia e Ashmeet Kaur rappresentante della Comunità Sihk.