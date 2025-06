“Dispiace constatare che l’onorevole Pisano, invece di cogliere l’importanza di un traguardo condiviso per il territorio, preferisca avventurarsi in polemiche sterili e inopportune. La norma sull’aeroporto agrigentino contenuta nel Decreto Sud è stata sostenuta trasversalmente, da più forze politiche, e non è proprietà esclusiva di alcuno. È sbagliato e fuorviante farne un terreno di propaganda personale, soprattutto quando si parla di un’infrastruttura strategica che riguarda il futuro di un intero territorio. Va ricordato, infatti, che l’inserimento della norma nel Decreto Sud – che ha consentito la prosecuzione dell’iter per la realizzazione dell’aeroporto – è stato possibile grazie a un emendamento a firma congiunta di entrambi, discusso e approvato in Commissione Bilancio alla Camera. Un risultato frutto del lavoro parlamentare, non di protagonismi individuali.

Eppure dovrebbe aver notato che le iniziative mie e del Movimento 5 Stelle a sostegno dei collegamenti e delle infrastrutture ad Agrigento non sono limitate soltanto all’aeroporto, ma riguardano tutte le criticità: dalle opere incompiute alla viabilità stradale, dal potenziamento della rete ferroviaria all’ammodernamento delle infrastrutture in generale.

Abbiamo incalzato tutti i livelli istituzionali, depositato atti parlamentari, proposte, sollecitazioni concrete – come quella del 21 maggio scorso in occasione dell’incontro con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini – affinché si imprimessero accelerazioni vere al percorso per la realizzazione dello scalo.

Da un esponente della maggioranza, oggi al governo del Paese, ci si aspetterebbe più concretezza e collaborazione, non polemiche che rischiano solo di rallentare un percorso già troppo lungo e faticoso. La credibilità della politica si costruisce con l’impegno quotidiano, non con i post sui social o con i comunicati stampa. Gli agrigentini hanno capito chi lavora ogni giorno per il territorio e chi si ricorda di farlo solo quando c’è da rivendicare meriti. Continueremo a lottare per risultati concreti per il territorio, non per piantare bandierine di parte. Il mio auspicio rimane quello di una collaborazione leale tra le diverse forze politiche a beneficio di un territorio che ha necessità di massima attenzione e la collaborazione di tutti per il suo riscatto.”

Lo afferma con una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina.