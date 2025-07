L’adunanza stasera (giovedì 3 luglio), alle ore 19, presso la sala consiliare del municipio.

All’ordine del giorno: la mozione sull’ impegno dell’amministrazione comunale a partecipare all’avviso pubblico relativo all’azione del Fesr Sicilia per la realizzazione o potenziamento di centri di raccolta e individuazione del nuovo sito per il Ccr comunale (Centro raccolta rifiuti), l’approvazione del regolamento sul randagismo e del regolamento sulla collaborazione tra cittadinanza e amministrazione civica per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani. Il civico consesso è stato convocato dal presidente Angelo Intorre.

Giovanni Blanda