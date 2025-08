Ti hanno addomesticato. Fin da bambino ti hanno detto chi credere,

cosa pensare, come interpretare il mondo. Ti hanno insegnato a fidarti

delle autorità, dei media, delle istituzioni.

Ma mentre credevi di essere libero, il tuo pensiero è diventato il

riflesso di algoritmi invisibili e propaganda ben confezionata.

Architettura della Libertà Mentale di Giuseppe Falsone è un colpo

diretto al cuore di questo inganno.

Non è un saggio rassicurante. È un’arma.

Pagina dopo pagina, smaschera le strategie con cui le piattaforme

digitali, la comunicazione politica e il marketing psicologico

infiltrano le tue opinioni e condizionano le tue scelte. Rivela come

le “bolle informative” ti chiudano in una gabbia invisibile e come la

tecnologia, presentata come liberatrice, possa diventare il più

sofisticato strumento di controllo mentale mai concepito.

Ma non si limita a denunciare. Ti offre strumenti concreti, ispirati

all’Open Source Intelligence, per riconoscere la manipolazione,

verificare le informazioni e ricostruire una mente capace di ragionare

in autonomia.

Questo libro non ti dirà cosa pensare. Ti insegnerà a farlo di nuovo.

E una volta letto, non potrai più guardare il mondo – e te stesso –

nello stesso modo.