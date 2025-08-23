Era tornato nella sua Sicilia per le vacanze estive scegliendo Agrigento per trascorrere qualche giorno al mare. Ieri, invece, proprio in una spiaggia ha incontrato la morte. Aveva 61 anni l’uomo tragicamente deceduto in uno stabilimento balneare lungo il litorale di San Leone. Originario di Mazara del Vallo – ma residente a Torino – aveva trovato l’amore a Naro.

Una giornata caratterizzata dal forte vento e dal mare grosso. Tuttavia l’uomo, secondo quanto ricostruito, non avrebbe esitato un attimo a tuffarsi in acqua per aiutare due bagnini, a loro volta impegnati nel soccorso di alcuni bagnanti. Le onde e la corrente hanno complicato il ritorno a riva con un terzo bagnino-eroe che, in compagnia di un amico, ha messo tutti quanti in salvo. Una volta sulla spiaggia il 61enne ha accusato un malore improvviso andando in arresto cardiaco.

Gli stessi addetti alla sicurezza dello stabilimento hanno immediatamente applicato un massaggio cardiaco prima dell’arrivo dei sanitari che hanno utilizzato anche un defibrillatore. Un elicottero era stato fatto atterrare nella vicina pista di pattinaggio sul lungomare Falcone-Borsellino. Per il 61enne – purtroppo – non c’è stato niente da fare. La Guardia Costiera nelle scorse ore ha raccolto le testimonianze dei bagnini e di chi si trovava in spiaggia. Dell’accaduto è stata informata la procura di Agrigento.