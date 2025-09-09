La Commissione Parlamentare Antimafia farà tappa a Catania il prossimo 12 settembre, per una missione ufficiale che si concentrerà sugli ultimi episodi criminali che hanno generato forte allarme sociale nel territorio etneo.

A darne notizia sono i deputati siciliani della Lega Anastasio Carrà e Valeria Sudano, entrambi membri della Commissione, che rivendicano l’iniziativa politica partita proprio dal loro partito.

“Il 12 settembre la Commissione Parlamentare Antimafia sarà a Catania proprio come la Lega per prima, insieme anche ad altre forze politiche, ha chiesto per valutare con attenzione gli ultimi fatti preoccupanti che hanno profondamente scosso intere comunità. Bene che la presidente della Commissione abbia accolto il nostro appello, dimostrando ancora una volta sensibilità sul tema e pianificando in tempi brevi una missione nella nostra città. Segno che il Governo c’è ed è in prima linea sul tema della sicurezza e nel contrasto alla criminalità organizzata. L’attenzione dello Stato su quanto accaduto a Catania è altissima. Non lasceremo che la malavita controlli il nostro territorio lucrando su attività illecite che generano paura e un senso diffuso di insicurezza urbana e sociale”.

Le parole dei due parlamentari arrivano in un momento particolarmente teso per il capoluogo etneo, dove si sono registrati episodi di violenza, racket e intimidazioni che hanno scosso cittadini, istituzioni e operatori economici.

Con la visita del 12 settembre, la Commissione Antimafia punta ad accendere i riflettori su quanto sta accadendo a Catania, ascoltando testimonianze e raccogliendo elementi utili per rafforzare la risposta dello Stato contro la criminalità organizzata.