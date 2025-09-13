Il Consiglio comunale di Favara ha approvato il bilancio consuntivo 2024 realizzato nel mese di agosto con l’obiettivo di allineare gli strumenti finanziari del Comune entro metà settembre. A renderlo noto è il primo cittadino Antonio Palumbo.

“Puntiamo a sfruttare dei fondi del Governo nazionale per interventi di messa in sicurezza del territorio: guardiamo prioritariamente al nostro centro storico, ma non solo. Il Comune di Favara è al momento un ente sano, per quanto certamente faccia ancora i conti con gli strascichi del dissesto finanziario e delle innumerevoli cause pendenti, e potremo accedere ai trasferimenti previsti oltre che disporre atti che riguardano il personale per potenziare i servizi. Un lavoro mai fatto prima che getta le basi per un futuro diverso per Favara”.