Via libera al primo pacchetto di nomine nei posti di sottogoverno regionale in Sicilia. Così come era atteso la giunta regionale, riunita oggi a Palazzo d’Orléans, ha provveduto alle nomine dei vertici dei Consorzi universitari, degli Iacp e degli enti Parco ma non ha finalizzato, invece, le nomine nei 4 Ersu, Enti per il Diritto allo studio. Congelata anche la posizione di uno dei Consorzi universitari, quello di Trapani.

Rispettato l’accordo politico già raccontato nei giorni scorsi e che dovrebbe aprire la strada anche al percorso verso la finanziaria quater, verso la legge di stabilità e per le altre nomine previste all’inizio del 2026.

I nominati alla guida dei Consorzi Universitari

A guidare i consigli di amministrazione dei Consorzi universitari, su proposta dell’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale, con funzione di presidente, saranno Antonino Mangiacavallo all’Empedocle di Agrigento; Corrado Bonfanti al Consorzio universitario Mediterraneo orientale (Cumo) di Noto; Domenico Arezzo a Ragusa; Gianluca Tumminelli a Caltanissetta.

Congelata, per il momento, la nomina al vertice del Consorzio di Trapani per la quale si attende il perfezionamento dell’iter da parte dello stesso ente.

I Presidenti dei dieci Istituti Autonomi Case Popolari

Questi, invece, i presidenti dei cda degli Istituti autonomi case popolari, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità: ad Agrigento Pietro Medici; a Caltanissetta Calogero Valenza; a Enna Francesco Occhipinti; a Messina Giuseppe Picciolo; a Palermo Francesco Riggio; a Ragusa Giovanni Moscato; a Siracusa Alessia Scorpo; a Trapani Vincenzo Scontrino; ad Acireale Antonino Garozzo.

Tutto come previsto negli Enti Parco

Nessuna sorpresa nella scelta dei Presidenti degli Enti Parco nonostante le fibrillazioni delle ultime 48 ore soprattutto fra i sindaci delle Madonie.

Su proposta dell’assessore al Territorio e all’ambiente, sono stati nominati i seguenti presidenti degli enti Parco regionali: Carmelo Calabrò al Parco fluviale dell’Alcantara; Domenico Barbuzza al Parco dei Nebrodi; Giuseppe Ferrarello al Parco delle Madonie; Massimiliano Giammusso al Parco dell’Etna.

L’assessore Savarino

“Persone che si distinguono per competenza ed esperienza anche negli enti locali” ha detto l’assessore Giusi Savarino commentando le nomine nei Parchi.

“Questi nuovi vertici, assieme alla nuova norma che prevede l’istituzione dell’Albo dei direttori, consentiranno di dare una governance stabile e autorevole”.

“I Parchi sono un investimento importante così come le riserve – aggiunge l’assessore – su cui stiamo puntando costantemente per intercettare sempre di più quel “turismo lento” che privilegia la qualità, la sostenibilità, l’esperienza autentica attraverso il contatto con la cultura locale”.