La civica amministrazione sulla raccolta differenziata.

“” Dall’inizio del 2019 fino al 2021 Naro ha registrato un forte incremento della raccolta differenziata, passando 𝐝𝐚𝐥 𝟒𝟎,𝟔𝟕% 𝐚𝐥 𝟔𝟏,𝟖𝟑%.

Purtroppo negli anni successivi si è verificata una flessione: dal 59,17% fino 𝐚𝐥 𝟓𝟕,𝟐𝟐% 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒.

Questo significa che 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐩𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐟𝐚. È necessario invertire la rotta e per farlo serve adottare una linea più rigorosa.

𝐁𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐢 𝐩𝐢𝐮’ 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐭𝐚: I sacchetti non conformi verranno lasciati davanti alle abitazioni con un bollino rosso. Gli operatori utilizzeranno un lettore scan per registrare il codice a barre dei mastelli. I rifiuti dovranno essere sempre conferiti nei mastelli: i sacchetti lasciati da soli, ben presto non verranno più raccolti.

Differenziare bene è un dovere di tutti e un atto di rispetto verso la nostra città.

Una Naro più pulita dipende da tutti noi!”

Giovanni Blanda