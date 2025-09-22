Le ‘mancette’ del governo anche in questa manovra finanziaria non sono scomparse. Il tanto decantato stop ai maxi emendamenti va rispettato anche dal governo, dato che un emendamento che riguarda gli Enti Locali, assessorato in quota Democrazia Cristiana, va ad erogare in maniera mascherata oltre 2 milioni di euro sagre e feste di paese. La nostra posizione è netta e marcata, basta mancette, termine peraltro coniato proprio da Schifani. Si usino questi soldi per mitigare le liste di attesa. Ai siciliani serve potersi curare nella propria terra in tempi corretti”. Lo dichiara il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, primo firmatario di un emendamento che destina un fondo per mitigare le liste d’attesa in Sicilia.
Di Paola (M5S): Governo resuscita le ‘mancette’. Oltre 2 milioni per sagre e feste
