

Il sindaco Corbo è stato ricevuto stamani da S.E. il Prefetto di Agrigento, dott. Caccamo. L’incontro è avvenuto nell’Ufficio Territoriale del Governo a seguito di una richiesta del Primo Cittadino e prontamente accolta da Sua Eccellenza.

Diverse le tematiche affrontate, riguardanti la nostra Comunità e di triste attualità quali la sicurezza stradale. A tal proposito il Prefetto ha annunciato un immediato e significativo rafforzamento dei controlli del territorio da parte delle Forze dell’Ordine, una misura che garantirà maggiore sicurezza sulle strade cittadine.

Durante l’incontro è stata affrontata anche la questione dei migranti minori non accompagnati presenti in Città per i quali il Prefetto ha assicurato che i costi relativi alla loro accoglienza e assistenza saranno interamente a carico del Governo nazionale e che dunque non vi sarà alcun onere aggiuntivo per le finanze comunali.

In ordine alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ubicati nel nostro territorio, è stato rappresentato come il nostro Ente abbia promosso tutte le procedure utili alla loro valorizzazione ed evidenziato che uno di tali immobili, destinato a spazio neutro, sarà presto operativo e fruibile.

Il sindaco, inoltre, ha desiderato informare Sua Eccellenza che il prossimo 29 di ottobre, così come deliberato dalla Giunta, sarà realizzato nella Villa Comunale “Stefano Saetta” il Giardino dei Giusti. Si tratta di uno spazio dedicato alla memoria di uomini e donne la cui vita è stata spesa per il bene dell’Umanità, diventando un fulgido esempio

“Ringrazio sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento per avere accolto con sollecitudine la mia richiesta di incontro, segno tangibile e forte della costante attenzione delle Istituzioni nei confronti della nostra Città”. Il Sindaco Vincenzo Corbo