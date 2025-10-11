L’Onorevole Rosellina Marchetta ha rivolto un formale invito all’Assessore Regionale alla Formazione, On. Mimmo Turano, affinché si provveda nel più breve tempo possibile ad organizzare specifici corsi di formazione sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) destinati ai Vigili Urbani dei Comuni Siciliani in cui è prevista o già avvenuta l’installazione di tali dispositivi salvavita.

“Nell’ultima finanziaria abbiamo inserito la possibilità di installare defibrillatori in tanti Comuni Siciliani – dichiara l’On. Marchetta – Dotare questi Comuni di defibrillatori è stato un passo importante, e vitale, per la sicurezza dei cittadini, ma è indispensabile che il personale chiamato a intervenire in caso di emergenza sia adeguatamente formato e pronto ad agire. Per questo motivo ritengo necessario che l’Assessorato predisponga al più presto corsi specifici per gli agenti della Polizia Municipale. Ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte. È dovere delle istituzioni garantire che sul luogo di un’emergenza sia sempre presente chi possa utilizzare in modo efficace il defibrillatore salvavita”.