“Con l’approvazione del provvedimento in Aula, l’Assemblea Regionale Siciliana ha finalmente posto fine alla lunga e ingiusta fase di precarietà che ha colpito per anni i lavoratori dei consorzi di bonifica. Una misura attesa, che abbiamo sostenuto per garantire continuità occupazionale e rafforza l’efficienza operativa di enti strategici per la sicurezza idrogeologica e la gestione delle risorse idriche nel nostro territorio”. Lo dichiara il Capogruppo all’Ars del Pd, Michele Catanzaro, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto.

“Abbiamo incontrato i lavoratori e ascoltato le loro istanze, raccolto le preoccupazioni dei territori e portato avanti una linea chiara: dare stabilità a chi garantisce ogni giorno servizi essenziali per l’agricoltura e la tutela ambientale. Questo traguardo – dice Catanzaro – è il frutto di una battaglia politica e istituzionale condotta con determinazione dal Partito Democratico in questi mesi, dentro e fuori l’Aula. Grazie al nostro partito sono state prima incrementate le risorse rispetto alla proposta iniziale e sempre grazie al nostro senso di responsabilità la norma ha avuto il via libera anche in aula”.

“Oggi – conclude Catanzaro – vincono il buon senso, la giustizia sociale e la nostra visione polit4ica di una Sicilia che deve investire nel lavoro e nella cura del proprio territorio. Non è finito il nostro impegno in favore del settore agricolo e del miglioramento dei servizi irrigui, continueremo a vigilare affinché la riforma dei Consorzi di Bonifica siciliani venga di nuovo trattata, ma solo quando sarà veramente funzionale per tutto il comparto”.