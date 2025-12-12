

Nella notte tra venerdì e sabato, due uomini col volto coperto si sono introdotti in un magazzino agricolo di Contrada Coscio di Badia per rubare un prezioso mezzo cingolato.

I malviventi, incuranti delle telecamere di videosorveglianza e dell’allarme collegato, avevano già iniziato a caricare il trattore su un camion quando è scattato l’allerta. In pochi minuti è arrivato sul posto il proprietario del fondo, che aveva immediatamente chiamato il 112.

Alla vista dell’uomo i due ladri hanno abbandonato il mezzo e sono scappati a piedi nelle campagne circostanti.

Secondo quanto trapela, uno dei due sarebbe stato già identificato dai Carabinieri: si tratterebbe di un uomo di Canicattì.

Dopo l’ennesimo episodio (solo nelle ultime settimane si contano diversi tentativi di furto di mezzi agricoli nella zona), le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle contrade Margonia, Coscio di Badia, Siritino Tramontana, Raffo, Bongiorno, Piano Amato, Grazia e San Nicola.

Molti imprenditori della zona, stanchi dei raid, hanno deciso di affidarsi anche a servizi di vigilanza privata con pattuglie notturne.