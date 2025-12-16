Un incidente stradale autonomo ha provocato momenti di apprensione lungo la strada statale 410 bis, nel tratto che collega Naro a Canicattì.

Una Fiat Panda di colore nero, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi. L’auto si è cappottata, finendo rovesciata sul tetto a bordo carreggiata.

A bordo del veicolo viaggiava una giovane ragazza, rimasta ferita nell’impatto. I soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente sul posto hanno estratto la conducente dalle lamiere contorte e l’hanno trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Le condizioni della giovane non sarebbero gravi, ma è stata sottoposta agli accertamenti del caso per valutare eventuali traumi.

L’incidente ha causato il blocco temporaneo del traffico in entrambe le direzioni, con lunghe code che si sono formate lungo l’arteria stradale. La circolazione è rimasta interrotta per il tempo necessario ai soccorsi, ai rilievi e alla rimozione del mezzo incidentato. Una volta completate le operazioni, la strada è stata riaperta e il traffico è gradualmente ripreso.