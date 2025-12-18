– Immaginare una Campobello più viva, con parchi curati dove i bambini giocano e gli anziani chiacchierano all’ombra degli alberi: è questo il sogno che il Partito Democratico locale vuole trasformare in realtà, partendo dal Regolamento sui Beni Comuni recentemente attivato dall’amministrazione comunale.

Molti angoli del paese oggi appaiono silenziosi e trascurati: terreni spogli, aree abbandonate che attendono solo di essere valorizzate attraverso la collaborazione tra cittadini e istituzioni.

Il Regolamento sui Beni Comuni, approvato dopo un percorso di consultazione pubblica, rappresenta uno strumento concreto che consente ai cittadini di “adottare” spazi pubblici per curarli, rigenerarli e gestirli in modo condiviso, favorendo così la partecipazione attiva della comunità.

I militanti del Partito Democratico di Campobello di Licata hanno intrapreso un lavoro di mappatura sul territorio, individuando e fotografando numerosi spazi comunali “addormentati” per portarli all’attenzione della cittadinanza. “I luoghi li fanno le persone”, è il messaggio centrale del PD, che contrappone l’immagine della desolazione attuale a quella di spazi rigenerati, pieni di vita e di socialità.

L’iniziativa del Partito Democratico va oltre la semplice sensibilizzazione: i dem si propongono di facilitare l’accesso al regolamento, spesso frenato da ostacoli burocratici. “Noi ci occupiamo gratuitamente della parte amministrativa”, dichiarano dal circolo locale. “Ai cittadini chiediamo solo di mettere il cuore, le idee e le mani”.

L’appello è rivolto a tutti: gruppi di amici, associazioni, singoli cittadini animati dalla voglia di fare. Chiunque desideri trasformare un’area spoglia in un giardino comunitario, un parco giochi o un punto di aggregazione può contattare il PD, che accompagnerà passo dopo passo nell’iter necessario per ottenere l’affidamento dello spazio.

“Insieme possiamo costruire la Campobello che meritiamo”, conclude il messaggio del Partito Democratico, che vede in questa iniziativa un’occasione per rafforzare il senso di comunità e migliorare la qualità della vita nel centro agrigentino.

Per informazioni e adesioni, è possibile contattare direttamente il circolo del Partito Democratico di Campobello di Licata.