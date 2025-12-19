“La festa dove la cultura è incontro di culture”: prende il via il Festival Orizzonti Aperti delle Culture, un progetto dedicato all’integrazione e alla valorizzazione della multiculturalità, con eventi distribuiti tra Naro, Canicattì, Casteltermini e Camastra.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Siciliana e promossa nell’ambito di programmi per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA), coinvolge associazioni del terzo settore e punta a coinvolgere 150 giovani migranti e 30 minori residenti.

Un calendario ricco di matinèe per bambini, spettacoli teatrali e musicali, laboratori artistici, degustazioni di cibi dal mondo, mostre fotografiche, show cooking e gare sportive. Ecco il programma principale:

Sabato 20 dicembre

Ore 10:00 – 18:00 – Matinée delle Culture (Piazza Garibaldi, Naro): laboratori artistici per bambini, balli, canti e degustazioni di cibi del mondo.

Ore 15:00 – 20:00 – Finale torneo di calcio a 5 (Campetto Oratorio Don Bosco, Casteltermini).

Ore 20:00 – Gran Galà delle Culture (Piazza Padre Favara, Naro): spettacolo di teatro, danza e musica, mostra fotografica e show cooking.

Domenica 21 dicembre

Ore 10:00 – 18:00 – Matinée delle Culture (Villa Comunale, Canicattì): balli, canti e degustazioni.

Ore 20:00 – Gran Galà delle Culture (Salone Chiesa Madre, Naro): Lab Artistico per bambini, spettacolo di teatro, danza e musica, degustazioni e show cooking.

Lunedì 22 dicembre

Ore 17:30 – Convegno di chiusura “La multiculturalità come risorsa per il territorio: i minori tra accoglienza e inclusione – la tutela come strumento di cura” (Centro Sociale, Camastra). Verranno presentati i risultati del progetto, con “Degustazione di dolci del mondo”, fotografia e concerto musicale delle Culture.

Il festival rappresenta la restituzione pubblica di un percorso di inclusione avviato con 150 MSNA e 30 minori locali, attraverso attività sportive, artistiche e culturali. Un’occasione per celebrare la diversità come ricchezza, con eventi gratuiti aperti a tutta la cittadinanza.