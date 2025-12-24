

Il Santo Natale è alle porte!

Un periodo magico ricco di tradizioni, amore, famiglia e speranza, simboleggiato dall’albero, spesso un abete sempreverde, dai regali e dalla nascita di Gesù Bambino. Un momento di festa, gioia e meraviglia, con campanelle, alberi addobbati e camini accesi, un invito a credere nel bene, superando i momenti bui. Il Natale si festeggia in tutto il mondo: nel mese di Dicembre tutti i popoli celebrano feste di pace, di fratellanza, di gioia e di prosperità, ciascuno secondo la propria cultura e le proprie tradizioni. È tra tutte le ricorrenze di sicuro la più sentita, poiché è in grado di coinvolgere grandi e piccini. Dovremmo fermarci un istante, imparare dai bambini per tornare a guardare il Natale con i loro occhi, incantati dalle luci, dai dolci che abbondano e dai pacchetti colorati, o semplicemente incantati dalla sua magia, che li trasporta in un mondo fiabesco. Impossibile poi per loro non preparare la letterina per Babbo Natale e condividere la preparazione dell’albero e del presepe in compagnia di tutta la famiglia. Per l’occasione delle festività natalizie, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), nell’augurare un sereno Natale e Buon 2026 a tutti, ha promosso la realizzazione di un video, dove è possibile ascoltare la poesia “Nel Santo Natale…”, da lui composta, la musica è del M° Giuseppe Faranda.

