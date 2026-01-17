La squadra di Chivu fa visita a quella di Runjaic alla Dacia Arena di Udine nel pomeriggio di sabato 17 gennaio, gara valida per la 21^ giornata di Serie A

Dopo i recuperi che si sono disputati in settimana, ecco che questo weekend ricomincia subito il campionato di Serie A. In campo tutte le squadre a partire da venerdì sera. Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio 2026 però, appuntamento in programma alla Dacia Arena di Udine tra l’Udinese padrone di casa e l’Inter prima in classifica.

La squadra di Runjaic ospiterà dunque quella di Chivu a partire dalle ore 15.00 per la 21^ giornata del massimo campionato italiano, nonché seconda giornata del girone di ritorno. I nerazzurri sono chiaramente i favoriti alla vigilia.

Serie A, Udinese-Inter: come arrivano le due squadre

L’Udinese sta abbastanza bene, sia da un punto di vista fisico che mentale. I friulani contano infatti 26 punti conquistati nelle prime 20 partite di questo campionato, di fatti si trovano al 9^ posto in classifica a -2 dalla Lazio ottava e a +3 sul Sassuolo decimo. La squadra di Runjaic viene dal pareggio contro il Pisa per 2-2, l’ultima vittoria è stata quella subito dopo l’Epifania a Torino contro i granata per 1-2. L’obiettivo dell’Udinese è quello di chiudere la stagione nella colonna di sinistra della classifica.

Situazione chiaramente molto diversa per l’Inter, che grazie a qualche stecca delle proprie avversarie nelle ultime partite sta viaggiando con il vento in poppa. La squadra di Chivu si trova al primo posto in classifica a quota 46 punti, a +3 sul Milan secondo. I nerazzurri hanno vinto il recupero a San Siro per 1-0 a Lecce e puntano a riportare a Milano lo scudetto dopo la delusione della passata stagione.

Serie A, Udinese-Inter: precedenti e statistiche

Udinese e Inter si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 120 volte: 25 vittorie dei friulani, 32 pareggi e 63 successi nerazzurri. Considerando però solo le partite disputate in Friuli, il bilancio è più equilibrato: 14 trionfi a 26 per gli ospiti, con 20 pareggi.

Nella gara d’andata il risultato è stato sorprendente: nell’agosto del 2025 a San Siro infatti, ha vinto l’Udinese per 1-2. L’ultima vittoria dell’Inter è stata nella passata stagione: i nerazzurri hanno vinto sia all’andata nel settembre del 2024 per 2-3 sia al ritorno nel marzo del 2025 per 2-1, ma anche agli ottavi di finale di Coppa Italia disputati a San Siro nel dicembre del 2024 e terminati 2-0.