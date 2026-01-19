Mattinata ricca di entusiasmo e soddisfazioni, quella di ieri, per la Sezione AIA di Agrigento: ben 37 nuovi arbitri hanno ufficialmente concluso il *Corso Nazionale per Arbitri di Calcio*, superando brillantemente l’esame finale. I giovani, provenienti da tutta la provincia, hanno seguito un percorso formativo di circa tre mesi, curato dagli istruttori qualificati della sezione. La commissione d’esame era composta dal *Componente CRA Eduardo Fragapane*, dal *Presidente di Sezione Gero Drago*, dall’*Organo Tecnico Calogero Giardina* e dall’*OT Piero Costanza*. I candidati sono stati sottoposti ai quiz regolamentari e a un colloquio orale, dimostrando competenza e passione.Grande la partecipazione anche delle famiglie, presenti per sostenere i ragazzi e congratularsi con i dirigenti sezionali per la qualità del percorso formativo e per i valori educativi trasmessi, già evidenti nei primi approcci.Ora, per questi giovani arbitri inizia ufficialmente il loro cammino: presto saranno protagonisti sui campi delle categorie giovanili, dove metteranno in pratica quanto appreso.Un sentito ringraziamento va ai colleghi che con dedizione e passione hanno contribuito alla formazione delle nuove leve: *Antonino Costanza (vicepresidente), Rosario Perrone, Manfredi Scribani, Matteo Piazza, Pietro Bennici, Luigi Provenzano, Flaminia Di Gregorio, Piero Cumbo, Domenico e Fabio Pasciuta, Salvatore Cordaro, Fabrizio Narcisi, Giuseppe e Tommaso Mangiapane, Eliana Lo Bue, Luigi Canicattì, Onofrio e Stefano Zambuto, Giuseppe Cannata.* Durante la mattinata, il Presidente Gero Drago e Eduardo Fragapane hanno sottolineato come *essere arbitri significhi vivere nel rispetto delle regole non solo in campo, ma anche nella vita*, con comportamenti etici e sportivi, cominciando a pensare da veri atleti. Fondamentale, come sempre, la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, che hanno favorito il reclutamento dei giovani corsisti.

Di seguito nominativi nuovi arbitri sezione di Agrigento :

– Piparo Alessandro di Cammarata

-Tomasino Giuseppe di Cammarata

-Madonia Manfredi di Cammarata

– Palermo Alfonso di Ribera

-Bruccoleri Gabriele di Ribera

-Buggemi Riccardo di Calamonaci

– Taibi Vincenzo di Canicattì

-Scianna Giovanni di Canicattì

-Cacciatore Gaetano di Canicattì

-Ventura Gioacchino di Canicattì

-Brunco Pietro di Canicattì

-Messana Vittorio di Canicattì

-Arnone Saverio di Canicattì

-Caruana Giampiero di Naro

-Conforti Alessandro di Canicattì

-Zucchetto Calogero di Canicattì

-Guadagnino Federico di Canicattì

-Patti Luigi di Agrigento

-Moscato Cristian di Favara

-Cuffaro Giuseppe di Raffadali

-Maligno Emanuel di Aragona

-Vecchio Antonino di Raffadali

-Giacalone Andrea di Agrigento

-La Sala Gabriele di Porto Empedocle

– Ruvolo Cristian di Ribera

-Collana Flavio di Agrigento

-Campione Gabriele di Agrigento

-Messina Paolo di Agrigento

– Santamaria Giuseppe di Agrigento

-Catania Salvatore di Ravanusa

-Alabiso Davide di Campobello di Licata

-Di Pasquale Liviana di Ravanusa

-Zagarrio Martina di Ravanusa

-Pagliarello Salvatore di Campobello di licata

-Quitadamo Giovanni di Campobello di licata

-Falsone Calogero di Campobello di Licata .

-Napoli Giuseppe di Campobello di Licata