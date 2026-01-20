Carabinieri della Stazione di Camastra, con il supporto dei militari della Stazione di Naro, nell’ambito di un servizio mirato di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un uomo di 61 anni, residente a Naro, perché ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato, esercizio abusivo di professione e frode in commercio.

Nel corso di uno specifico servizio di osservazione, i militari hanno sorpreso l’uomo alla guida di un autocarro Iveco 145, allestito ad autobotte, mentre prelevava indebitamente acqua da una fontana destinata al pubblico servizio, sita in via Petruzzella di Camastra. Gli accertamenti successivi hanno consentito di documentare la consegna del carico idrico presso un’abitazione privata di Naro, in via Colapuma, dietro corresponsione di una somma di denaro; nonché l’assenza ingiustificata dell’uomo dagli uffici comunali.

Il veicolo utilizzato per l’attività illecita è stato sottoposto a sequestro.

Nel corso delle operazioni è intervenuto personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, che ha proceduto al campionamento dell’acqua, al fine di verificarne le condizioni di salubrità.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.