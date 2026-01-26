L’esperto Giuseppe Falsone pubblica una guida operativa in due volumi
sulla protezione digitale
Nei primi mesi del 2026 — Sarà disponibile “GHOST PROTOCOL –
L’Architettura Definitiva dell’Invisibilità Digitale”, manuale
operativo di sicurezza informatica firmato da Giuseppe Falsone.
L’opera, strutturata in due volumi per un totale di 27 capitoli e 10
appendici, affronta l’intero spettro della sicurezza digitale: dai
fondamenti dell’OPSEC alla crittografia post-quantum, dal threat
modeling alle tecniche di counter-intelligence, dalla protezione delle
comunicazioni all’analisi delle minacce basate su intelligenza
artificiale.
Ho cercato di colmare un vuoto, spiega Falsone. “Esistono ottimi testi
accademici e buone guide pratiche, ma raramente le due cose
coincidono. Questo manuale vuole essere entrambe: rigoroso nei
contenuti, utilizzabile nella pratica quotidiana.”
Il primo volume copre i fondamenti: sorveglianza moderna, threat
modeling, OPSEC, sistemi operativi sicuri, crittografia applicata,
networking anonimo, comunicazioni protette, sicurezza fisica e
anti-forensics. Il secondo volume approfondisce temi avanzati: server
hardening, cloud security, penetration testing, IoT, OSINT
professionale, e le sfide emergenti legate all’AI e alla computazione
quantistica.
Ogni capitolo include checklist operative e procedure concrete, con
piani di implementazione differenziati per quattro profili di rischio.
Il testo è destinato a professionisti della sicurezza informatica, ma
anche a giornalisti, avvocati, attivisti e chiunque abbia necessità di
protezione digitale avanzata.
Giuseppe Falsone è esperto di cybersecurity e blockchain forensics,
presidente dell’Associazione DigitalValut. Tra le sue pubblicazioni
precedenti: “Cripto Psicologia e Frode Digitale” (2024), “Crypto e
Blockchain University” (2022), “Conservazione delle Cripto Valute in
Sicurezza” (2022).
Dettagli pubblicazione
Titolo: GHOST PROTOCOL – L’Architettura Definitiva dell’Invisibilità
Digitale Autore: Giuseppe Falsone Editore: Youcanprint Formato: 17×24
cm, ~340 pagine Disponibilità: Youcanprint, Amazon, IBS, Feltrinelli,
Mondadori
Contatti
Giuseppe Falsone Email: info@diditalvalut.it