L’esperto Giuseppe Falsone pubblica una guida operativa in due volumi

sulla protezione digitale

Nei primi mesi del 2026 — Sarà disponibile “GHOST PROTOCOL –

L’Architettura Definitiva dell’Invisibilità Digitale”, manuale

operativo di sicurezza informatica firmato da Giuseppe Falsone.

L’opera, strutturata in due volumi per un totale di 27 capitoli e 10

appendici, affronta l’intero spettro della sicurezza digitale: dai

fondamenti dell’OPSEC alla crittografia post-quantum, dal threat

modeling alle tecniche di counter-intelligence, dalla protezione delle

comunicazioni all’analisi delle minacce basate su intelligenza

artificiale.

Ho cercato di colmare un vuoto, spiega Falsone. “Esistono ottimi testi

accademici e buone guide pratiche, ma raramente le due cose

coincidono. Questo manuale vuole essere entrambe: rigoroso nei

contenuti, utilizzabile nella pratica quotidiana.”

Il primo volume copre i fondamenti: sorveglianza moderna, threat

modeling, OPSEC, sistemi operativi sicuri, crittografia applicata,

networking anonimo, comunicazioni protette, sicurezza fisica e

anti-forensics. Il secondo volume approfondisce temi avanzati: server

hardening, cloud security, penetration testing, IoT, OSINT

professionale, e le sfide emergenti legate all’AI e alla computazione

quantistica.

Ogni capitolo include checklist operative e procedure concrete, con

piani di implementazione differenziati per quattro profili di rischio.

Il testo è destinato a professionisti della sicurezza informatica, ma

anche a giornalisti, avvocati, attivisti e chiunque abbia necessità di

protezione digitale avanzata.

Giuseppe Falsone è esperto di cybersecurity e blockchain forensics,

presidente dell’Associazione DigitalValut. Tra le sue pubblicazioni

precedenti: “Cripto Psicologia e Frode Digitale” (2024), “Crypto e

Blockchain University” (2022), “Conservazione delle Cripto Valute in

Sicurezza” (2022).

________________________________

Dettagli pubblicazione

Titolo: GHOST PROTOCOL – L’Architettura Definitiva dell’Invisibilità

Digitale Autore: Giuseppe Falsone Editore: Youcanprint Formato: 17×24

cm, ~340 pagine Disponibilità: Youcanprint, Amazon, IBS, Feltrinelli,

Mondadori

________________________________

Contatti

Giuseppe Falsone Email: info@diditalvalut.it