La squadra di Spalletti ottiene ciò che serve a Montecarlo la sera di mercoledì 28 gennaio, gara valida per l’8^ ed ultima giornata del girone unico di Champions League

Termina così la Champions League della Juventus, che fa leggermente meglio rispetto alla passata stagione e riesce alla fine a qualificarsi da testa di serie per i playoff. I bianconeri hanno infatti pareggiato per 0-0 la sera di mercoledì 28 gennaio a Montecarlo contro i padroni di casa del Monaco nell’8^ ed ultima giornata del girone unico della coppa dalle grandi orecchie.

La squadra di Spalletti ha rischiato, ma alla fine ha chiuso in maniera tutto sommato positiva. Ora ci sarà da affrontare un turno preliminare, uno spareggio, nella speranza di accedere poi alla fase ad eliminazione diretta vera e propria, ovverosia agli ottavi di finale. Stesso discorso per il Monaco.

Clicca qui Fezbet Italia per scoprire tutto ciò che devi sapere sul sorteggio.

Champions League, Monaco-Juventus 0-0: il racconto del match

La partita non è molto entusiasmante, ma il ritmo è alto. Il pressing forsennato del Monaco non permette alla Juventus di impostare come vuole dal basso, creando pericoli costanti alla porta di Perin. Le parate sono comunque poche. Un tentativo di Balogun ed uno di Golovin, ma poco altro. Tra i bianconeri l’unico a provarci è Openda con un diagonale sinistro in ripartenza che finisce però fuori.

La ripresa prosegue sulla stessa falsariga. Il ritmo è notevole ma nessuna delle due squadre vuole rischiare di scoprirsi in maniera eccessiva. Yildiz ha una mezza chance ma non riesce a concretizzare, alto invece il sinistro di Zhegrova nel finale. Termina dunque 0-0 nel Principato di Monaco.

Juventus ai playoff da testa di serie, Monaco 21^ in classifica

Va tutto sommato come deve andare l’ultima partita del girone unico di questa Champions League per la Juventus, che non sarebbe riuscita a qualificarsi per la top 8 neanche con una vittoria – in virtù degli altri risultati. Questo pareggio certifica dunque i playoff per i bianconeri, che con 13 punti ci arrivano da 13^ in classifica e quindi da squadra testa di serie. La squadra di Spalletti affronterà dunque a metà febbraio una tra Galatasaray e Bruges, consapevole che la gara d’andata la giocherà in trasferta e invece il ritorno in casa tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

Discorso diverso per il Monaco, che aveva bisogno di non perdere per non esser eliminato anzitempo. I francesi ci hanno provato, ma alla fine devono accontentarsi di un solo punto ottenuto. I monegaschi chiudono dunque questa prima fase della coppa dalle grandi orecchie con 10 punti in classifica e quindi al 21^ posto. Niente testa di serie dunque, ma per lo meno ci saranno ancora due partite come minimo: nelle prossime settimane il Monaco affronterà una tra Paris Saint Germain e Newcastle.