Campionato di Calcio a 5, riservato agli Under 15.
Eccellenti notizie dal Campobello, di Sebastiano Caizza e Toto’ Uzzo, tra gli altri. Il torneo e’ finito ancora con una vittoria, che sancisce il dominio nel campionato Under 15 di calcio a 5. Il team: “” Adesso aspettiamo la squadra da affrontare nella fase regionale”.
Giovanni Blanda
Home Sport Altri sport Campobello calcio a 5 under 15 trionfa nel torneo
Campobello calcio a 5 under 15 trionfa nel torneo
Campionato di Calcio a 5, riservato agli Under 15.