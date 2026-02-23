“Dopo essere stati sgamati, Meloni e soci ci mettono una pezza, reinserendo la mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi complessa di Gela e Termini Imerese ma solo fino a fine anno. Non si può sempre intervenire con ammortizzatori sociali ed all’ultimo minuto portando alla disperazione i lavoratori e le loro famiglie. Serve soprattutto la riqualificazione e la riconversione dei siti industriali in aree di crisi complessa. Fin quando non si sarà lavorato in tale direzione, queste famiglie non hanno mai speranze per il loro futuro”. Lo dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle Ketty Damante, componente della Commissione Bilancio a Palazzo Madama.