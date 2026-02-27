Novità al vertice di due uffici strategici dell’amministrazione regionale. La giunta regionale riunita a Palazzo d’Orléans, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, ha conferito a Carmelo Frittitta, dirigente generale del dipartimento regionale dell’Energia, l’incarico ad interim di segretario generale dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, in attesa della definizione della procedura di selezione per sostituire Leonardo Santoro, dal primo marzo in quiescenza.

Proroga per l’incarico di Margherita Rizza

È stato, inoltre, prorogato a Margherita Rizza l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli Affari extraregionali, fino al completamento della procedura di selezione per la nomina del sostituto.

Nominati i vertici degli Ersu

Il governo Schifani, su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, ha anche nominato i presidenti degli Enti regionali per il diritto allo studio di Palermo, Catania, Messina.

A presiedere il consiglio di amministrazione dell’Ersu di Palermo è stato chiamato Giuseppe Giordano; a Catania va, invece, Salvatore Santamaria; a Messina Alberto De Luca.

Su queste nomine dovrà esprimere un parere la commissione Affari istituzionali dell’Ars.

Precisazione sul Commissario Straordinario inviato ad Alimena

Con l’occasione da palazzo d’Orleans arriva anche un precisazione riguardante una precedente nomina: “L’intervento sostitutivo che ha portato alla nomina di Giuseppe Petralia, componente del servizio ispettivo del dipartimento Autonomie locali, a commissario ad acta al Comune di Alimena per convocare il consiglio comunale e procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, è avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente” chiarisce il dipartimento regionale delle Autonomie locali, in merito alle notizie di stampa sulla situazione di stallo nel Comune madonita.

Il dipartimento, dopo aver ricevuto la relazione che il commissario ad acta presenterà sugli avvenimenti di oggi, si riserva di approfondire le eventuali ulteriori iniziative da sottoporre al presidente della Regione Sicilia, nella sua attuale qualità di assessore ad interim alle Autonomie locali.