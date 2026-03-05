Anche in Sicilia le elezioni amministrative si svolgeranno domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15.
La decisione è arrivata dalla Giunta regionale su proposta del presidente Renato Schifani.
I comuni chiamati alle urne dovrebbero essere complessivamente 70, anche se l’elenco definitivo sarà stabilito con decreto entro la data di indizione dei comizi, fissata al 25 marzo.
Nella provincia di Agrigento, oltre al capoluogo, torneranno alle urne i cittadini di: Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana e Villafranca Sicula.