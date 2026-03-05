

Dopo l’aumento ingiustificato dei carburanti negli ultimi 2 giorni arriva la brutta notizia che il contributo del SMS( ex Marebonus) sarà erogato parzialmente entro il mese di Aprile (forse).

Abbiamo appreso che i pagamenti del Sea Modal Shift – prima annualità – che dovevano essere effettuati entro il 2025 secondo le precise rassicurazioni di allora del Mit, saranno pagati solo parzialmente, a titolo di acconto, entro aprile a causa di problemi di cassa. Ciò nonostante l’iter burocratico per il riconoscimento del contributo alle aziende si sia ampiamente concluso a novembre 2025. È inaccettabile questo ritardo considerato che per pagare l’ETS gli autotrasportatori non possono appellarsi agli stessi problemi di cassa, soprattutto in un momento in cui assistiamo a sconvolgimenti degli equilibri mondiali con scenari di guerra e situazioni di incertezza dei mercati, con l’ingiustificato aumento del prezzo dei carburanti: è inconcepibile che siano sempre gli autotrasportatori a pagare. Chiediamo al Governo di procedere immediatamente con i pagamenti alle imprese del Sea Modal Shift – prima annualità – nella sua interezza. Il comparto è pronto a fermarsi in mancanza di i immediati riscontri.

Salvatore Bella Aitras