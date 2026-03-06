Il Comune di Canicattì ha convocato per martedì 10 marzo 2026 una seduta ordinaria del Consiglio Comunale, in programma alle ore 18:00 nella Sala Consiliare di Corso Umberto I (Palazzo di Città, II piano). La convocazione, firmata dal Presidente del Consiglio, è stata emessa ai sensi del regolamento comunale (art. 44 e ss.) e prevede una seconda convocazione alle ore 19:00 in caso di mancanza del numero legale.

La seduta si terrà in forma pubblica e ordinaria, con obbligo di presenza per tutti i consiglieri. In caso di assenza del quorum alla prima convocazione (maggioranza semplice dei presenti), i lavori slitteranno automaticamente alla seconda ora, dove basteranno due quinti dei consiglieri assegnati. Se anche in seconda convocazione dovesse mancare il numero legale, la seduta sarà sciolta e riconvocata.

L’ordine del giorno è ampio e tocca temi di grande rilevanza per la cittadinanza, spaziando da questioni fiscali, urbanistiche, finanziarie e amministrative:

Comunicazioni del Presidente

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti

Mozione presentata dai consiglieri Lalicata G., Marchese Ragona L. e Alessi A. su “Definizione agevolata (rottamazione-quinquies)” prevista dal D.L. 155/2024 e collegati alla Legge di Bilancio 2025 (prot. 3589/26.01.2026)

Proposta di delibera per lo spostamento definitivo del mercato settimanale del mercoledì nell’area comunale di C.da Bastianella (prot. 51464/23.12.2025, presentata dall’assessore n. 4 geom. A. La Vecchia)

Esecuzione della sentenza TAR Sicilia Palermo n. 02836/2020 (modificata da CGA Sicilia n. 00362/2023)

Determinazione per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis DPR 327/2001 di aree in foglio 54 particella 2140 (ex 80), mq 607, necessarie per strade pubbliche (prot. 2541/19.01.2026, presentata dall’assessore n. 5 ing. G.no Meli)

Variazione bilancio provvisorio 2026 relativa a entrate/spese per assunzioni legate alle politiche di coesione (art. 19 D.L. 124/2023) (prot. 3053/22.01.2026, presentata dall’assessore n. 3 dr.ssa C. Meli)

Variazione bilancio provvisorio 2026 – finanziamento PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 2.2 Sub-investimento 2.2.3 Digitalizzazione procedure SUE (prot. 9041/25.02.2026, presentata dall’assessore n. 3 dr.ssa C. Meli)

Variazione bilancio provvisorio 2026 – finanziamento PNRR Missione 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati Archivio Nazionale Numeri Civici Strade Urbane (ANNCSU) Comuni – maggio 2025 (prot. 9046/25.02.2026, presentata dall’assessore n. 3 dr.ssa C. Meli)

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 (TUSP) al 31.12.2024 (prot. 9074/25.02.2026, presentata dall’assessore n. 3 dr.ssa C. Meli)

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 – sentenza Giudice di Pace Agrigento n. 1181/2025 nella controversia S.C. contro Comune di Canicattì R.G. 1373/2024 (prot. 10265/04.03.2026, presentata dal responsabile vicario E.Q. n. 5 geom. A. La Vecchia)

Interrogazioni

Tra i punti più attesi dai cittadini spiccano la mozione sulla rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali (opportunità introdotta dal Governo per stralciare o rateizzare debiti pregressi con il Comune), lo spostamento definitivo del mercato settimanale da una sede all’altra (C.da Bastianella), che potrebbe rivoluzionare la viabilità e il commercio locale, e le variazioni di bilancio legate a fondi PNRR per digitalizzazione e infrastrutture.

La seduta si preannuncia intensa, soprattutto considerando il contesto di dissesto finanziario del Comune, che limita le capacità di spesa e rende delicati molti provvedimenti. I cittadini interessati possono assistere in presenza o seguire eventuali dirette streaming sui canali ufficiali del Comune (www.comune.canicatti.ag.it).