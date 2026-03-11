In occasione della Festa del Papà del 19 marzo 2026, verrà presentata a livello nazionale la nuova anticipazione di “Questo è Papà”, un progetto culturale ed educativo che mette al centro il rapporto tra padri e figli attraverso il linguaggio universale di musica, arte, cinema e letteratura.

A guidare e rappresentare l’iniziativa sarà Davide Vinciprova, Presidente del MCF e ambasciatore del progetto, che negli ultimi mesi si è dedicato alla promozione della serie che verrà proiettata nelle sale cinematografiche nel 2027 e dei suoi valori, portando l’opera all’attenzione del pubblico e delle istituzioni culturali.

La serie animata, ispirata al libro Questo è Papà, racconta con uno stile coinvolgente e accessibile ai più giovani il valore della presenza paterna, dell’ascolto e del dialogo tra generazioni. Attraverso storie quotidiane e momenti musicali, l’opera propone un percorso emotivo ed educativo che intende rafforzare i legami familiari e trasmettere messaggi di responsabilità, empatia e crescita condivisa.

Prima della presentazione nazionale del 19 Marzo 2026, Vinciprova ha sottolineato l’importanza del progetto non solo come prodotto culturale, ma anche come esperienza personale e formativa.

«Questa esperienza ha arricchito ulteriormente il mio bagaglio culturale e umano», ha dichiarato Davide Vinciprova. «Mi auguro che ogni genitore, insieme ai propri figli, possa vivere almeno una volta nella vita un’esperienza simile, in cui la musica diventa promotore di quel cambio di rotta necessario per costruire un futuro migliore, soprattutto per le nuove generazioni».

L’iniziativa punta infatti a valorizzare il ruolo dell’arte e della musica come strumenti di crescita sociale, capaci di stimolare riflessioni profonde anche tra i più giovani. In questo senso, la serie animata rappresenta un ponte tra cultura, educazione e intrattenimento, con l’obiettivo di coinvolgere famiglie, scuole e comunità.

La scelta simbolica del 19 marzo per la presentazione nazionale non è casuale: nel giorno dedicato ai padri, Questo è Papà intende diventare un’occasione di riflessione collettiva sul valore della genitorialità e sull’importanza di costruire relazioni solide e consapevoli con i propri figli.

Con questo progetto, il MCF conferma il proprio impegno nella promozione di iniziative culturali capaci di unire generazioni diverse, mettendo al centro la famiglia, la musica e la responsabilità educativa verso il futuro.