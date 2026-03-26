Entrare oggi in un’azienda significa spesso confrontarsi con processi che stanno cambiando forma sotto i propri occhi. Questo non riguarda solo l’implementazione di nuove tecnologie, ma nuovi modelli di business, organizzazione interna e relazione con clienti e mercato. La digital transformation nasce proprio da questa esigenza, trasformare il modo in cui le imprese creano valore, integrando innovazione tecnologica e visione strategica.

Chi vive da vicino questi percorsi racconta una realtà fatta di evoluzioni continue. L’introduzione di piattaforme digitali, l’uso crescente dei dati e la diffusione dell’intelligenza artificiale stanno ridefinendo il lavoro in quasi tutti i settori. Le aziende non cercano più soltanto specialisti tecnici, ma professionisti capaci di interpretare il cambiamento e guidarlo. Figure ibride, che sappiano dialogare con IT, marketing e direzione aziendale, diventano sempre più centrali nei processi decisionali.

La digital transformation, infatti, non coincide solo con l’adozione di strumenti tecnologici isolati. È un percorso che coinvolge cultura aziendale, competenze e strategie. Spesso vuol dire ripensare l’esperienza del cliente, ottimizzare i processi interni e costruire modelli organizzativi più agili. In questo contesto, l’intelligenza artificiale rappresenta uno dei principali acceleratori, poiché consente di analizzare grandi quantità di dati, automatizzare attività e supportare decisioni sempre più complesse.

Questo scenario apre opportunità professionali rilevanti. Le aziende cercano digital transformation manager, innovation manager, data specialist e figure capaci di integrare tecnologia e business. Tuttavia, per accedere a questi ruoli serve una preparazione strutturata, capace di unire competenze tecniche, visione strategica e capacità di gestione del cambiamento.

Tutte caratteristiche a cui offre una risposta concreta proprio l’offerta di master in digital transformation di 24ORE Business School, dedicata alla formazione dei professionisti chiamati a guidare l’innovazione nelle imprese.

Ogni percorso di questa area offre una visione completa delle dinamiche che guidano il cambiamento nelle aziende, come l’impatto delle tecnologie digitali sui modelli di business, il ruolo dei dati nei processi decisionali e sviluppa competenze legate alla gestione dell’innovazione.

Tutto l’iter formativo è pensato per accompagnare i partecipanti nella comprensione delle principali leve della trasformazione digitale. Dall’evoluzione delle piattaforme tecnologiche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, fino alla ridefinizione dei processi aziendali e dell’esperienza cliente. Questa impostazione consente di sviluppare una visione sistemica, indispensabile per chi desidera operare in contesti complessi e in continua evoluzione.

Accanto a questo percorso, la scuola propone anche programmi più focalizzati, come l’Executive Master dedicato alla digital transformation e ai nuovi modelli di business, pensato per chi desidera approfondire in modo ancora più mirato le dinamiche dell’innovazione. In questo caso, il focus si concentra sulla capacità di progettare strategie digitali efficaci e di tradurle in iniziative concrete all’interno delle organizzazioni, con particolare attenzione all’impatto dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti sui modelli di business. Un percorso che consente di sviluppare competenze manageriali avanzate e di comprendere come guidare progetti di trasformazione in contesti aziendali complessi, per approfondire qui.

L’approccio didattico valorizza il confronto con casi reali e testimonianze aziendali, permettendo ai partecipanti di osservare da vicino come le imprese affrontano le sfide della trasformazione digitale. Questo tipo di esperienza aiuta a tradurre la teoria in competenze operative, rendendo più immediato l’ingresso o la crescita nel mercato del lavoro.

I professionisti formati in questo campo trovano spazio in ruoli che richiedono capacità di visione, competenze tecnologiche e attitudine al cambiamento.

Per approcciarsi al meglio a questo percorso, dunque, serve sposare una mente curiosità alla capacità di adattamento e una solida preparazione. Chi sceglie di investire in queste competenze si posiziona in un’area strategica del mercato del lavoro, dove innovazione e crescita professionale viaggiano nella stessa direzione.