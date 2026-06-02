Le tecniche per accaparrarsi nuovi clienti non sono mai passate di moda, anzi con l’avanzare di strumenti e canali di comunicazione, nonché dei software di marketing automation, oggi raggiungono livelli sempre più alti di personalizzazione. Potremmo addirittura asserire che le promozioni non sono mai state così coinvolgenti e divertenti.

Dietro il meccanismo degli sconti una delle parole d’ordine è “interattività”. Gli e-commerce, e in particolare il comparto del fashion retail, ci insegna che lo sconto interattivo ha un forte appeal sui potenziali consumatori. Spesso siamo chiamati a grattare coupon virtuali o aprire box per accedere all’offerta associata. L’escamotage si presenta come un chiaro invito ad utilizzare subito lo sconto sui prodotti cui siamo interessati.

Invece nel mondo dello streaming audiovisivo è sempre più incalzante il ricorso ai modelli freemium e alla prova gratuita. Quasi tutti i servizi streaming proposti da Amazon prevedono una prova gratuita mensile, che prima ancora di consentire la sperimentazione dei servizi, crea un’affiliazione con l’utente. Quest’ultimo una volta acquisiti i vantaggi gratuitamente sarà più propenso a mantenere l’abbonamento attivo.

Per selezionare la migliore opzione suggeriamo, però, di mettere sempre a confronto l’oggetto/servizio del desiderio con le proposte dei competitor, magari ricorrendo ai siti di comparazione. Inoltre, anche molti e-commerce consentono di visionare la cronologia dei costi di uno stesso prodotto. Se il prezzo attuale è superiore alla media storica, è opportuno desistere e attendere tempi migliori.

Nell’intrattenimento in rete, invece, svolgono un ruolo sempre più centrale i crediti virtuali e le demo. Queste sono molto adoperate nei portali di gioco proprio perché consentono al giocatore di testare le meccaniche dei titoli senza toccare il proprio budget. Gli utenti possono consultare anche le guide sui bonus casino e, dunque, avere un’idea più chiara di quali sono le promozioni più ghiotte passando da una piattaforma all’altra.

Non dimentichiamo poi che ci sono in rete estensioni che selezionano lo sconto migliore al posto nostro, configurandosi come veri e propri assistenti dello shopping. Coupert è una di quelle più gettonate poiché, oltre a tracciare i prezzi più convenienti, consente anche di accumulare cashback per altri acquisti.

Ed ecco che l’internauta che si affida alla rete per lo shopping può scegliere più oculatamente cosa portare a casa e quali servizi testare. Del resto, c’è solo una cosa più entusiasmante dell’ottenere qualcosa che si desidera da tempo ed è ottenerla al miglior prezzo.