in Sala Consiliare presso il comune di Campobello di Licata hanno prestato giuramento davanti al Sindaco, al Consiglio Comunale e alla città i nuovi assessori Giuseppe Montaperto e Salvatore Valenti, in sostituzioni degli assessori Enrico Lo Coco e Noemi Corbo.

“Una sostituzione programmata . Auguro ai neo assessori un proficuo lavoro nell’interesse della comunità amministrata.Ringrazio vivamente e con tutto il cuore Enrico e Noemi per avermi onorato della loro collaborazione. Una collaborazione ed un sostegno incondizionato, leale , coerente. Una collaborazione fatta di impegno e dedizione, di sacrificio e di slancio.Avete inteso la vostra carica nel giusto spirito di servizio verso ogni cittadino. Grazie per tutto quello che insieme abbiamo fatto e per quello che faremo ancora insieme”, dichiara il sindaco Vito Terrana.

All’assessore Montaperto vanno le deleghe ad Ambiente, Rifiuti e Verde Pubblico. “Ho giurato di mettere il mio lavoro a servizio esclusivo di Campobello e dei campobellesi. Ringrazio il Sindaco Vito Terrana per la fiducia accordata. È una fiducia che sento pesante, perché riguarda temi che toccano la vita di tutti i giorni, la pulizia delle strade, la raccolta dei rifiuti, la cura del verde, il decoro del nostro paese. So quali sono le criticità. Le vedo anch’io ogni giorno e sono certo che c’è tanto lavoro da fare. Girerò i quartieri, parlerò con i cittadini, controllerò i servizi. Renderò conto pubblicamente di ciò che facciamo, delle difficoltà e dei risultati. Ho bisogno delle vostre segnalazioni, delle vostre idee, della vostra pazienza e del vostro aiuto civico. Il mio motto sarà ascoltare e servire!”, ha dichiarato il neo assessore Montaperto.