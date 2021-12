Si è svolta nel pomeriggio del 06.12.2021 nella location del Dioscuri Bay Palace Hotel, l’incontro dei militanti

e tesserati leghisti della provincia di Agrigento con il nuovo Commissario straordinario, Dott. Gabriele

Scariolo nominato dal Segretario Regionale della Lega Sicilia per Salvini Premier, On. Nino Minardo.

Il Commissario provinciale nell’incontrare tutti i militanti e nel ringraziare l’On. Minardo per la fiducia e per

l’importante incarico conferitogli ha ricordato a tutti l’importanza del dialogo e del fare squadra tra i

componenti avendo come obiettivo comune la crescita del Partito in provincia di Agrigento.

Il dott. Scariolo ha ascoltato con interesse le istanze e le proposte dei presenti ai quali ha chiesto un rinnovato

entusiasmo ed impegno nello svolgere l’importante lavoro da esercitare in vista delle prossime elezioni

amminIstrative provinciali e regionali, di essere sempre presenti sui territori al fine di ascoltare i cittadini e,

grazie all’aiuto e al lavoro della classe politica della Lega, farsi promotori di idee ed iniziative per i territori.

Al riguardo sarà importante il contributo e la disponibilità già offerta e avanzata da parte dei nostri Deputati

agrigentini, gli Onorevoli Annalisa Tardino Deputato al Parlamento Europeo e l’Onorevole Carmelo Pullara

Deputato all’Assemblea Regionale. Altresì sarà fondamentale il collegamento e il lavoro di collaborazione già

avviato con il gruppo parlamentare regionale all’Ars composto da 7 deputati e i nostri rappresentanti a Roma

dove siamo presenti con 4 deputati e 2 senatori.

Si sono analizzati, inoltre, gli ultimi risultati elettorali con uno sguardo alle prossime competizioni ormai alle

porte quando andranno al voto 10 comuni della provincia di Agrigento e quando i cittadini saranno chiamati

a scegliere il nuovo governo regionale.

Sarà necessario – ha concluso Scariolo – partire con incontri mirati su tutti i territori coinvolgendo non solo i

simpatizzanti e militanti ma invitando a partecipare anche i rappresentanti della società civile e i promotori

di iniziative civiche che vogliano spendersi per il proprio territorio con una particolare attenzione ai comuni

chiamati alle urne nei prossimi mesi.

