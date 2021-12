Bivona, 21 sindaci lavoreranno per progettare il Pnnr

Si è svolto a Bivona (Comune capofila dell’Area Interna Sicani) un importante incontro tra i Sindaci dell’Area Interna Sicani (Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, Villafranca Sicula) alla presenza di altri nove Sindaci dei Comuni di Aragona, Cammarata, Casteltermini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, San Giovanni Gemini e Sciacca. All’ordine del giorno c’è stata la sigla di un protocollo d’intesa (che si firmerà nei prossimi giorni) tra i comuni dell’AI Sicani e i nove comuni agrigentini per progettare in sinergia sul PNRR. I 21 Sindaci agrigentini hanno inoltre discusso l’allargamento del protocollo d’intesa anche all’Università e ad altri Enti territoriali come il GAL Sicani, per il recepimento e la progettazione dei Fondi del PNRR, destinati al territorio sicano. Il Sindaco di Bivona esprime grande soddisfazione per l’incontro affermando che “continua sui Sicani la grande stagione della concertazione condivisa tra tutti gli attori coinvolti nel grande progetto di crescita dell’Area Interna avviato negli anni scorsi, con lo scopo di rendere i Sicani una grande area coesa in grado di aggredire e superare le marginalità pregresse e lavorare insieme per fronteggiare lo spopolamento e rilanciare lo sviluppo di questa parte della Sicilia che nonostante il pesante passato ha grandi progetti oggi per il futuro ed enormi potenzialità di crescita e rigenerazione”.

