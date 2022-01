Canicattì, Il Sindaco Corbo riconosca i meriti di chi lo ha preceduto: I 5 milioni di euro per la rigenerazione urbana non sono farina della sua Amministrazione

Il Sindaco Corbo ha annunciato, poche ore prima della fine del 2021, l’ottenimento di un finanziamento di cinque milioni di euro (leggasi 10 miliardi). Con decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre scorso, sono state assegnate, infatti, le risorse ai Comuni per la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana.

Ha però omesso di precisare che tale finanziamento è stato ottenuto a seguito di specifica richiesta di contributo inoltrata, su iniziativa dell’Amministrazione Di Ventura , al Ministero dell’Interno lo scorso 3 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 2 del DPCM del 21 gennaio 2021.

Indurre nei cittadini la percezione di aver ottenuto un finanziamento così ingente, a poche settimane dall’insediamento, è pretestuoso e sarebbe stato corretto e opportuno riconoscere i meriti del buon operato della passata amministrazione, di cui sicuramente l’amministrazione Corbo continuerà a raccogliere i frutti di una sana e lungimirante programmazione e visione di città futura.

I progetti a cui il sindaco Corbo ha fatto riferimento, prevedono il rifacimento della pavimentazione della strada e dei marciapiedi, dell’illuminazione pubblica e dell’arredo urbano dei seguenti tracciati urbani:

Via XX Settembre, Via Bellini, Via Nazionale e Via Mons. La Vecchia – 800.000,00 €

Piazza Dante – 1.200.000,00 €

Via Garibaldi, via Veneto, Via Milano, Via Lepanto, Via Torino – 700.000,00 €

Via Verdi, Via Mons. La Vecchia, Via Capitano Ippolito e Via Colombo 430.000,00 €

Via Colombo, Corso Umberto, Via Torino, Via Lepanto e Via Duca degli Abruzzi 570.000,00 €

Via Bertani, Via Duca degli Abruzzi e Via Carini – 700.000,00 €

Via Carini e a monte di Via Lepanto – 400.000,00 €

Si tratta di uno dei maggiori investimenti che abbiano mai interessato il centro storico della nostra città, ottenuto grazie ad un lungo e paziente lavoro portato avanti dall’Ufficio Tecnico, su direttive dell’Amministrazione Di Ventura, che ha di fatto permesso di far arrivare le prime risorse del PNRR a Canicattì.

Ma non si tratta dell’unica buona notizia di fine anno, di cui il nostro gruppo consiliare si fa orgogliosamente portavoce.

Dalla lettura della Legge di Bilancio, approvata dal Parlamento pochi giorni prima della fine dell’anno 2021, emerge la concretizzazione, in diversi settori, di numerose opportunità per gli Enti Locali e dunque anche per la nostra Comunità. Tra le principali misure, con cui dovrà interfacciarsi immediatamente e con lungimiranza l’amministrazione Corbo troviamo:

L’istituzione, per la prima volta e oseremmo dire finalmente, del fondo ASACOM con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 (art. 1 commi 179, 182);

L’incremento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (comma 380);

L’istituzione del Fondo per Messa in Sicurezza delle Strada con una dotazione pari a 200 milioni di euro (art. 1, commi 407-414);

Il rifinanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva (art. 1, comma 415);

L’incremento del fondo di solidarietà comunale (commi vari);

Il rifinanziamento del fondo di cui all’art. 53 del DL 104/2020 con annessa estensione ai Comuni Siciliani (art. 1 commi 565,566);

La proroga dell’esenzione della tassa sull’Occupazione Suolo Pubblico per gli esercizi commerciali (art. 1, commi 706,707);

La facoltà di rimodulare il Piano di riequilibrio finanziario (art. 1, commi 992-994).

Invitiamo l’Amministrazione Corbo ad attivarsi con celerità e solerzia affinché, usufruendo delle possibilità inserite nella Legge di Bilancio, si possano concretizzare delle opportunità di sviluppo e crescita per la nostra Comunità.

i consiglieri comunali di Sopratutto Canicattì