Canicattì, il Sindaco Corbo risponde ai consiglieri di “sopratutto Canicattì”: “sopratutto dite la verità”

Riceviamo e pubblichiamo in versione integrale una nota inviataci dal Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo , con la quale intende replicare e fare chiarezza alla nota precedendemente inviata dal gruppo di consiglieri ” Sopratutto Canicattì”.

Con riferimento al comunicato stampa diramato dal gruppo consiliare “Soprattutto Canicattì” in merito al fina nziamento ottenuto dalla nostra città, pari a cinque milioni di euro, per opere di riqualificazione urbana, siamo costretti, e ne avremmo fatto volentieri a meno, fare alcune puntualizzazioni.

In primo luogo, ed è questo che conta per la cittadinanza al netto di vacue e sterili polemiche, il finanziamento destinato alla nostra città è una buona notizia per il nostro territorio.

Queste opere ci consentiranno di intervenire in alcuni punti salienti del centro urbano, così da migliorarne le condizioni ambientali attraverso un intervento sistematico di lavori.

Nel 2014 la Giunta regionale aveva disposto il finanziamento dei progetti di riqualificazione urbana predisposti dagli Enti locali. Il nostro Ente, allora era sindaco Vincenzo Corbo, ha provveduto a redigere 8 progetti preliminari per “lavori per la realizzazione di percorsi turistici e riqualificazione urbana del centro storico”.

Questi otto progetti sono stati approvati con determinazione sindacale n. 38 del 28/04/2015, firmata dell’allora sindaco Vincenzo Corbo. Nel 2017 l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha ammesso con proprio decreto il finanziamento per le spese di progettazione. Nell’agosto del 2017 sono stati aggiudicati gli incarichi di progettazione definitiva. Nel 2021 il nostro Ente ha partecipato al bando per il finanziamento delle opere con sette sugli otto progetti.

L’attuale Amministrazione, guidata dallo stesso sindaco che aveva avviato la procedura di finanziamento e cioè Vincenzo Corbo, ha seguito con sollecitudine anche questa delicata fase dell’ammissione al finanziamento.

Questi sono i fatti!

Ed allora, a nostro avviso, sembra quantomeno stucchevole imbastire una polemica solo per ottenere visibilità ed esaltare un operato amministrativo che i cittadini hanno già chiaramente e sonoramente bocciato alle scorse elezioni, in cui il sindaco uscente, sostenuto della lista Soprattutto Canicatti’, non è arrivato neanche al ballottaggio.

Lo stile e la visione della città sono stati sottoposti al giudizio degli Elettori che ci hanno accordato fiducia: noi continueremo a lavorare per il bene della città.