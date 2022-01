Ravanusa, il circolo PD intitolato a David Sassoli

Domenica 23 Gennaio, si e’ riunito il direttivo del Partito Democratico di Ravanusa, i cui componenti hanno deciso all’unanimità di intitolare il circolo a David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo.

Un piccolo gesto per rendere omaggio ad una grande personalità del nostro tempo che ha onorato con impegno e dedizione le istituzioni europee.

Un politico moderno, convinto europeista che si e’ battuto per un’ Europa dei Popoli, democratica e antisovranista.

Un esempio per le nuove giovani generazioni che guardano all’Europa come casa comune.

Il Segretario del Circolo

Vittorio Cavalcanti