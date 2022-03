Agrigento, Idrissi e Sorvillo vincitori della mezza maratona della Concordia

La 18º mezza maratona della Concordia “Città dei Templi” è stata vinta da Mohamed Idrissi per la categoria uomini e per la categoria donne a trionfare è stata la palermitana Simona Sorvillo.

Questa mattina dal lungomare Falcone Borsellino di San Leone circa mille atleti, nonostante il tempo non dei migliori non si sono tirati indietro, partecipando con entusiasmo alla maratona che ha attraversato la Valle dei Templi per poi ridiscendere verso San Leone.

“Corriamo per la pace in Ucraina” è stato lo slogan che ha caratterizzato questa diciottesima edizione.

“Oggi, Agrigento ha avuto una bellissima giornata di Sport, all’insegna del benessere psicofisico, della cultura e della Concordia tra le genti, un sentimento di cui tutti, oggi più che mai, abbiamo bisogno”, scrivono in una nota il Lions Club Agrigento.

“Un ringraziamento va al Comune di Agrigento nella persona del Sindaco Francesco Miccichè e della sua Giunta, un grazie al nostro Presidente Giuseppe Caramazza per aver come sempre dato la sua piena disponibilità nel sostenere l’evento ed ai ragazzi del Leo Club Agrigento Host per aver contribuito dando una mano.

Un ringraziamento particolare va all’amico e socio Lions Antonio Calamita, promotore dell’evento ed organizzatore impeccabile di ogni dettaglio,” concludono nella nota.