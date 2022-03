Ravanusa, si è conclusa l’iniziativa del PD sul completamento della SS 626

Un’opera iniziata negli anni settanta e mai completata. Manca l’ultimo tratto che consente il collegamento all’autostrada Palermo-Catania. Strategica per i Comuni di Licata, Campobello, Ravanusa, Sommatino e Riesi. Ha visto la partecipazione attiva di tutti i circoli dei Comuni della Valle del Salso, delle due segreterie provinciali di Agrigento e Caltanissetta, dei Sindaci del Pd di Campobello e Sommatino, Giovanni Picone ed Elisa Carbone, e dei deputati regionali Catanzaro e Arancio.

Appena accesi i riflettori, il sottosegretario alle infrastrutture e Anas si sono affrettati a dire che i lavori saranno appaltati ed eseguiti entro il 2022.

L’iniziativa del PD ha raggiunto l’obiettivo prefissatosi, svegliare ministero e anas da un sonno lungo trent’anni. Ora vigileremo e verificheremo che non erano in dormiveglia, seguendo passo passo le attività che porranno in essere.

E’ stata una bella giornata, dove donne e uomini del Partito Democratico si sono ritrovati per coltivare il piacere di fare politica al servizio del territorio.

Il Segretario

Vittorio Cavalcanti