In un video riprodotta la lirica “Il desiderio di sognare…”, del Poeta brolese Rosario La Greca

L’umanità si trova, tra virus e guerra, a vivere un passaggio epocale, cambiamenti improvvisi, discontinui, difficili da prevedere.

Questo ci spaventa e ci lascia paralizzati di fronte all’ignoto. L’uomo, infatti, si distingue in natura per la sua straordinaria capacità di pensare il tempo e di progettare il futuro.

Il problema è che siamo immersi in una profonda crisi di visione: non abbiamo un modello di futuro verso il quale tendere, abbiamo raggiunto traguardi che sembravano impossibili nel passato grazie agli avanzamenti delle tecnologie e delle scienze. Oggi ci troviamo di fronte a un bivio, forse il più importante della storia dell’uomo: ritrovare e preservare la nostra libertà e, dunque, ricominciare a sognare. In questi giorni è stato riprodotto il video con la lirica “Il desiderio di sognare…”, composta dal Poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), declamata dalla voce espressiva di Fiorella Barnabei di Roseto degli Abruzzi (Teramo), la musica è del M° Daniele Falasca di Roseto degli Abruzzi (Teramo), pianista, fisarmonicista e compositore, una carriera di musicista brillante, ininterrotta, a tutto tondo: concerti, composizioni, didattica, collaborazioni con artisti di fama internazionale dal vivo e in studio come Fabrizio Bosso, Marco Tamburini, Tullio De Piscopo. È Direttore della Scuola di Musica “MUSICAHDEMIA”, nella quale è docente di pianoforte principale. Per vedere il video



