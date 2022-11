Acquisti online: previsto un boom di vendite per il Black Friday 2022

Il Black Friday è un momento in cui moltissimi consumatori prevedono di fare acquisiti, soprattutto online, in quanto durante questa giornata si possono trovare offerte davvero interessanti, incredibili che non si ripetono in nessun altro periodo dell’anno.

Acquistare prodotti di tecnologia, il capo d’abbigliamento che si voleva da tanto, tutti i regali di Natale o qualche accessorio indispensabile a un prezzo scontato spinge sempre più persone ad acquistare durante questo grande evento di shopping, rivolgendosi in particolare ai portali e-commerce, dov’è possibile beneficiare di un’ampia possibilità di scelta. Proprio per questo, per il Black Friday 2022, che andrà da venerdì 25 a domenica 27 novembre, si attende un vero e proprio boom di acquisti sui canali di vendita online.

Black Friday: dalle origini ad oggi

In Italia solo da pochi anni si è diffusa la tradizione del Black Friday, questo evento, infatti, ha origine negli Stati Uniti. Tale giornata cade il quarto venerdì del mese di novembre, il giorno successivo al Thanksgiving Day, in cui si commemorano i nativi d’America.

Dal 1952, infatti, dopo questa festa iniziava una vera e propria stagione dedicata allo shopping, in quanto il Natale era quasi alle porte. In questo periodo i commercianti attiravano i clienti mettendo in atto numerosi sconti e i loro conti da rossi si trasformavano in neri, colore usato per indicare le entrate.

Negli anni 80 questi intensi ribassi presero il nome di Black Friday e si diffusero in altri paesi, attualmente, anche in Italia molti consumatori attendono questo periodo per accedere a prezzi favolosi ecco perché è bene arrivare preparati al Black Friday 2022.

Pianificando gli acquisti e prestando attenzione al momento esatto in cui i prodotti di proprio interesse entrano in sconto, soprattutto se sono pochi i pezzi soggetti alle promozioni, si possono fare ottimi affari.

Bisogna ricordare che, negli ultimi tempi, il venerdì nero e i suoi prezzi strabilianti non sono limitati a una sola giornata, ma si protraggono per tutto il week end, fino alla domenica, così che c’è più tempo per portarsi a casa ciò che si desidera.

Black Friday 2022: quali saranno i prodotti più venduti?

I prodotti su cui si puntava maggiormente l’attenzione durante il Black Friday qualche anno fa erano costituiti dagli accessori tecnologici che, normalmente, hanno costi molto elevati e non sono mai soggetti a particolari ribassi. Da alcuni anni, però, è stato istituito il Cyber Monday, un lunedì dedicato esclusivamente agli sconti sui prodotti elettronici, ecco perché attualmente non sono i PC, gli smartphone e altri dispositivi digitali le merci su cui puntare l’attenzione durante l’ultimo venerdì di novembre.

Per il Black Friday 2022 si aspetta un vero e proprio boom di vendite per quello che riguarda gli elettrodomestici, con un’attenzione crescente per le tecnologie green che si affianca al trend costantemente positivo che riguarda soluzioni come condizionatori, caldaie, frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie.

È previsto un incremento di acquisti anche per quanto riguarda cosmetici, profumi e capi d’abbigliamento. Naturalmente, tra i protagonisti del Black Friday 2022 vi saranno anche i giocattoli, che sono il regalo più amato dai bambini quando viene il Natale. Facendo questo acquisto in anticipo si potrà comprare per figli o nipoti un pensiero più importante rispetto a quello preventivato, spendendo la stessa cifra.

Come fare affari durante il Black Friday 2022

Un consiglio per fare affari durante il Black Friday è quello di decidere prima cosa si vuole acquistare e farsi un’idea chiara sui propri prodotti preferiti, ciò si può fare leggendo le specifiche della merce, valutando le taglie, qualora si tratti di capi di abbigliamento, e soprattutto considerando il prezzo di partenza, così da capire se la scontistica applicata quando iniziano le promozioni sia davvero conveniente o meno.

Oltre a ciò, si consiglia di individuare il sito su cui si vogliono fare gli affari e, magari, riempire in anticipo il carrello o la propria wishlist, così da ritrovare subito i prodotti che si desiderano e accaparrarseli prima che finiscano.