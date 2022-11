“Le meraviglie della terra”, poesia del poeta Rosario La Greca dipinta a mano su una ceramica artistica

Continua il percorso letterario del poeta brolese Rosario La Greca di Brolo (Messina), un percorso che spazia da temi a carattere religioso, a temi d’impegno civile e sociale, con molti di questi testi sono stati realizzati anche brani musicali, che hanno ottenuto un notevole riscontro di critica.

In questi giorni, una sua poesia dal titolo“Le meraviglie della terra”, è stata dipinta a mano su una ceramica artistica dallo Studio d’arte

di Antonio Guida di Agropoli (Salerno). La poesia che descrive la bellezza del creato, lascia un delicato profumo di una brezza leggera, in una civiltà come quella di oggi, che vive tra lo sguardo gelido dell’indifferenza e i venti impetuosi dell’ostilità.