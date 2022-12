La poesia “Alla Beata Vergine del Rosario” del poeta brolese Rosario La Greca, inserita nel Calendario 2023 dell’Associazione “Tropea: Onde Mediterranee”

Domenica, 11 dicembre scorso, a Tropea nel Palazzo Santa Chiara, una location piena di storia e di memoria, nel Borgo più bello d’Italia, l’Associazione Tropea: Onde Mediterranee”, presieduta dal Prof. Pasquale De Luca, scrittore e poeta, con una manifestazione pregna di arte, pittura, musica, poesia, ha presentato il Calendario 2023 -20 Anni di Poesia.

Il Calendario racchiude in sé come in uno scrigno poesie, foto e dipinti di autori, fotografi e artisti d’ogni parte d’Italia. Curato nella forma artistica da Sara Piccolo, Michele Celano e Geraldyne Caracciolo, nella forma letteraria dal Prof. Pasquale De Luca e nella forma grafica da Mario Vallone, è esso stesso un’opera d’arte da ammirare, da conservare.

La manifestazione, sobria, essenziale, ha visto la partecipazione di Maria Elena Garrì, Giusy Staropoli, Geraldyne Caracciolo, Sara Piccolo e Michele Celano, che si sono alternati nella declamazione delle poesie; del M° Tommaso Grillo e della cantante Federica Lacquaniti, che hanno rallegrato la serata con delicate note musicali alla chitarra classica e con diverse canzoni cariche di allegria.

Ma il momento clou, quello emotivamente più toccante, che ha trascinato il pubblico in calorosi e prolungati applausi, è stato quando sono stati presentati gli ospiti d’onore della serata gli scrittori Michele Furchì di Santa Domenica di Ricadi e Rosario Rito di Vena di Ionadi. Michele Furchì, meglio conosciuto come Mastru Micheli in ricordo del mestiere che onoratamente ha svolto per lunghi anni, è uno scrittore che raccoglie “la voce del popolo” così come sentito dire e la riporta nei suoi libri.

Rosario Rito, una vita la sua non facile! Attraversata dal dolore di una disabilità che ne condiziona il movimento e la voce. Rosario comprende subito di avere, però, una grande forza di volontà, che lo spinge a leggere e a studiare, a studiare tanto!

Scopre, così, il suo grande talento e con tanta cura e amore comincia a scrivere da giovanissimo.

Rosario inizia a tenere conferenze, partecipare a varie manifestazioni, convegni e pubblicare diverse raccolte di poesie e si rende conto che la disabilità non è un ostacolo, bensì una condizione mentale dell’essere umano.

La serata, mentre scorrevano emozionanti immagini, appositamente scelte da Maria Elena Garrì proiettate sullo schermo inflessibile del tempo, è volata via in un soffio e si conclusa in allegria. Tutto all’insegna della pittura, della musica, del canto e della Poesia.

Quindici i poeti presenti nel calendario, tra cui il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), con la poesia “Alla Beata Vergine del Rosario” , un’opera che ha già ricevuto un notevole riscontro e grandi apprezzamenti. È possibile ascoltare in un video la poesia declamata con voce espressiva da Sara Liuzzo di Capo d’Orlando