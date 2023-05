Candidata in due comuni sia con il centrodestra che con il centrosinistra: il caso

A Catania e provincia, in vista delle elezioni comunali del 28 e 29 maggio prossimi, desta non poca curiosità fra i candidati in lizza il caso di Ilaria Paolillo, dirigente del Partito Animalista Italiano che ha deciso di ‘correre’ sia a Catania sia a Gravina di Catania, con tanto di stesso outfit nei ‘santini’ elettorali, ma nella città dell’Elefante col centrosinistra a sostegno del sindaco Maurizio Caserta, sostenuto da Pd, Sinistra italiana e dal Movimento 5 stelle, mentre nella vicina Gravina, la Paolillo ‘correrà’ per il centrodestra nella lista di Massimiliano Giammusso, esponente di Fratelli d’Italia che tenta il bis, in quanto sindaco uscente. Ad elezioni avvenute, chiaramente, se la candidata dovesse venire eletta in entrambi i Comuni dovrà decidere in quale dei due consigli comunali prendere posto. Sui social, intanto, impazza la polemica.