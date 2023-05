Quarant’anni fa la Democrazia Cristiana ad Agrigento espulse Ciancimino e i mafiosi

Sono trascorsi quarant’anni dal congresso regionale della Democrazia Cristiana che si svolse nel mitico Jolly Hotel di Agrigento nel lontano 1983, quando nel partito, una nuova leva di quarantenni in modo coraggioso fece la scelta antimafia espellendo Ciancimino, un nome ormai che è sinonimo di mafia e legato al pericoloso clan dei corleonesi.

Quella lezione di etica politica, sempre valida, ieri come oggi, sarà ricordata in un convegno organizzato dal Centro Studi Evangelium vitae, diretto dal prof. Enzo Di Natali, Giovedì 25 Maggio alle ore 17,oo nella prestigiosa Biblioteca Lucchesiana di via Duomo di Agrigento, cui prenderanno parte coloro che furono i protagonisti di quella scelta coraggiosa: Gino Alaimo, Nuccio Cusumano, Rino La Placa, Pasquale Hamel, Lillo Mannino, Lillo Pumilia, Enrico La Loggia, Angelo La Russa e Vito Riggio. Altra figura degna di essere menzionata in questa scelta è il nostro Presidente Sergio Mattarella.

Durante l’incontro sarà presentato il libro di Lillo Pumilia e Vito Riggio Speranze e declino in cui, soprattutto Pumilia, ricostruire gli anni ’80 partendo dal Congresso regionale di Agrigento.

A dare il saluto, il Sindaco dott. Franco Miccichè e il direttore della Biblioteca Lucchesiana don Angelo Chillura. Il ricordo storico, con gli interventi dei protagonisti, sarà introdotto dal prof. Enzo Di Natali. Numerose sono le testimonianze di felicitazioni ricevute in questi giorni da amici che hanno accolto con favore questa iniziativa e che saranno presenti a questo convegno studi, nonostante siano trascorsi molti anni.

Il Presidente

Prof. Enzo Di Natali