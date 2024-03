Disco verde al Senato per l’approvazione dell’emendamento inserito nel decreto Ex Ilva, che include Siracusa all’interno dell’Autorità del Sistema portuale del mare della Sicilia Orientale, insieme ad Augusta e Catania. Grande soddisfazione da parte della senatrice Daniela Ternullo, unica rappresentante di Forza Italia ad aver cofirmato l’emendamento.

“Si tratta di un grande risultato per Siracusa e per la Sicilia, che finalmente vede riconosciuta l’importanza strategica del suo porto, uno dei più antichi e storici del Mediterraneo – afferma la senatrice Ternullo. Questo emendamento mette fine a una situazione di discriminazione e di marginalità che durava da troppo tempo. Siracusa entra a far parte dell’Autorità del Sistema portuale della Sicilia Orientale, a tutto vantaggio della crescita economica e sociale del territorio. Ringrazio il collega Antonio Nicita, primo firmatario della norma e Salvo Pogliese, relatore della medesima. In qualità di rappresentante siciliana di Forza Italia, ho sostenuto con forza l’emendamento che ritengo foriero di nuovi investimenti, i quali a cascata coinvolgeranno diversi settori tra cui quello turistico e nautico, oltre che industriale e petrolchimico”.