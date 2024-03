“Finalmente si dà dignità ai dipendenti dell’Ente di sviluppo agricolo, ai quali viene riconosciuto il trattamento economico al pari dei dipendenti regionali. Si chiude una vertenza decennale che fa riconquistare diritti a chi per troppo tempo li ha avuti negati. Sono certo che l’Esa potrà così gestire al meglio le nuove competenze e le risorse che gli abbiamo assegnate con l’ultima legge finanziaria regionale che serviranno a migliorare le strade rurali, a regimentare le acque ed alla pulizia dei torrenti. Va fatto un plauso all’assessore regionale Luca Sammartino per essere riuscito a far varare al governo siciliano la riforma sul personale che riguarda 250 dipendenti del comparto”. Lo afferma Salvo Geraci, deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana.